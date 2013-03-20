Українські вертолітники у Конго за три дні виконали п’ять польотів

Розпорядок дня вертолітного загону доволі напружений, адже після отримання команди від Керівництва Місії ООН до зльоту бойових машин у небо вертолітники мають всього сорок п’ять хвилин. Напередодні чергування з льотним та льотно-підйомним складом проводиться постановка завдань на наступний день та попередня підготовка до польотів. Тут екіпажі Мі-24 вивчають маршрути руху, метеорологічні дані, запасні аеродроми в районах виконання завдань, курс зльоту і посадки, висоту перевищення над рівнем моря. Також безпосередньо перед польотом командир окремого вертолітного загону полковник Володимир Пастухов віддає екіпажам передпольотні вказівки. Крім того з особовим складом проводяться тренування в кабінах вертольотів з дій екіпажів у разі виникнення особливих випадків в польоті.

Сьогодні, 20 березня, один із екіпажів Мі-24 виконав завдання із розвідки місцевості та патрулювання територій. Як розповів заступник командира загону з льотної підготовки підполковник Роман Дубинецький, політ проводився на максимальних висотах, від двох з половиною до трьох тисяч метрів, зі швидкістю руху від 150 до 200 кілометрів за годину.

Протягом цього тижня українські миротворці вже здійснили п’ять польотних завдань Місії ООН.

Від початку виконання миротворчих завдань у ДР Конго екіпажі другої ротації 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України виконали більше півтори сотні польотів, провівши в африканському небі близько трьох сотень годин.