Заступник Міністра оборони Бабенко провів прийом громадян

Зокрема, капітан запасу Володимир Конєв звернувся до заступника Міністра оборони України з питанням щодо забезпечення його постійним житлом у Чугуївському гарнізоні. Уважно вислухавши військового пенсіонера, заступник Міністра оборони України дав доручення відповідним посадовим особам більш докладно вивчити ситуацію.

Питання, яке під час прийому з особистих питань перед заступником Міністра оборони України порушив начальник відділу Кадрового центру Збройних Сил України полковник Віталій Бойко також стосувалося можливості забезпечити його постійним житлом враховуючи ту обставину, що за 27 років служби офіцер, який готується до звільнення у запас, житло від Міністерства оборони України не отримував.

– Ситуація, коли офіцер, який віддав службі у війську понад двадцять років і досі не забезпечений житлом, на жаль, не поодинока, але корегувати існуючу чергу ми не маємо права, – констатував Артуро Франциско Бабенко. Він також поінформував офіцера, що його включено до списку на першочергове отримання житла і воно буде йому надано по мірі просування самої черги.

Заступником Міністра оборони України також було розглянуто звернення Ольги Ревенко, яке стосувалося недодержання термінів введення в експлуатацію житлового будинку в селищі Щербані Полтавської області.

Артуро Франциско Бабенко дав відповідним посадовим особам доручення провести розслідування за даним фактом та тимчасово відсторонити від виконання службових обов’язків осіб, з вини яких і виникли затримки зі здачею об’єкту. Разом з тим, заступник Міністра оборони України запевнив Ольгу Ревенко, що оборонне відомство докладе всіх зусиль, аби люди якнайшвидше отримали житло, яким воно розподілено.

– Для нас вирішення цього питання є принциповим і поступатися у цьому ми не будемо. Навіть якщо для цього нам доведеться звернутися до органів прокуратури, – констатував Артуро Франциско Бабенко.

Суть звернення підполковника Володимира Сакіри до заступника Міністра оборони України стосувалася прохання надати дозвіл на тимчасове проживання в гуртожитку Національного університету оборони України, яке йому було надано ще під час навчання у навчальному закладі. Сьогодні нові слухачі навчального закладу не можуть отримати це приміщення для проживання на період навчання. Враховуючи те, що надати офіцеру допомогу в забезпеченні житлом на цей час немає реальної можливості, йому було запропоновано вирішити проблему шляхом укладання договору оренди військовою частиною у підприємстві, організації та фізичних осіб з оплатою вартості орендованого житла за рахунок кошторису Міністерства оборони України.

Суть звернення ще одного військового пенсіонера – старшого прапорщика запасу з Бердичева Володимира Когутя полягала у бажанні змінити статус службового житла на постійне. Володимиру Миколайовичу були надані вичерпні роз’яснення, що, відповідно до діючого наказу Міністра оборони України, змінювати статус службового житла заборонено. Таке рішення, насамперед, обумовлено відчутним браком фонду службового житла. Відтак, статус житла, у якому проживає колишній військовослужбовець та його родина залишиться незмінним аж до того часу допоки йому не було надано житло для постійного проживання.

На підставі усіх рішень, прийнятих під час прийому заступником Міністра оборони України Артуро Франциско Бабенком, у Відділі розгляду звернень та прийому громадян Міністерства оборони України складено протокол і кожне питання тримається на контролі.