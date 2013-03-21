На Чернігівщині військові пожежники врятували життя людини

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Як тільки на пульт чергового танкової бригади надійшов сигнал про виникнення пожежі в одному з житлових будинків у селі Козероги Чернігівського району, на місце події негайно було направлено черговий розрахунок пожежного взводу військової частини.

Військовим пожежникам вдалося швидко локалізувати епіцентр пожежі. За словами начальника служби пожежної безпеки (м. Чернігів) Північного територіального відділу пожежної безпеки підполковника Олександра Мерцалова, причиною пожежі стало порушення правил користування пічним опаленням житлової будівлі.

– Завдяки тому, що ми вчасно прибули на місце події, ніхто з людей не постраждав, будівля, меблі та побутова техніка також не пошкоджені, – повідомив начальник служби пожежної безпеки танкової бригади капітан Олег Прохоренко.

Слід визнати, що на допомогу військовим вогнеборцям також прибув підрозділ державної пожежно-рятувальної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Коли, завдяки спільним зусиллям, пожежу вдалося майже погасити, капітан Олег Прохоренко отримав ще один сигнал від чергового частини про пожежу у селищі Смолин: сталося загоряння електричного дроту попід дахом житлової будівлі вісімдесятитрьохрічної мешканки села Надії К, повідомили її сусіди.

– Існувала реальна загроза життю жінки, – розповів офіцер Олег Прохоренко. – Тому мною було прийнято рішення – негайно відбути разом з пожежним розрахунком за вказаною адресою.

Прибувши на місце події, військовики зуміли знеструмити житлову будівлю та за десять хвилин пожежу було локалізовано. Відтак полум’я суттєвих пошкоджень будівлі не завдало.

За словами військових, літня жінка навіть не здогадувалася, що її будівля у небезпеці: про це вона довідалася лише тоді, коли її рятівники вже поверталися до військової частини.