Командувач КФОР відвідав українських миротворців у Косово

Загальне командування здійснює заступник командира з виховної роботи майор Олександр Жолудь. Йому також тимчасово підпорядкований вірменський взвод, який виконує завдання щодо підсилення групи швидкого реагування.

Командувач КФОР ознайомився з ходом виконання нових завдань щодо перевірки маршрутів перетинання адміністративно-розмежувальної лінії.

Командир національного контингенту підполковник Ілля Федоренко розповів командувачу про ставлення місцевого населення до військовослужбовців КФОР, а також про ті завдання, які виконує особовий склад контингенту, та ознайомив із умовами служби та відпочинку українських військовослужбовців на базі.

Командувач КФОР, який сам більшу половину своєї служби командував повітрянодесантними підрозділами та з’єднаннями Бундесверу, дав схвальну оцінку українським військовослужбовцям.