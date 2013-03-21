Міністр оборони відвідав Чернівецький військовий госпіталь

Під час візиту він побував у військовому госпіталі, де начальником полковник медичної служби Василь Рогатюк. Керівник оборонного відомства оглянув територію медичного закладу, завітав до приймального відділення, відділення неврології, функціональної діагностики. Також Павло Лебедєв зайшов до хірургічного відділення, де поспілкувався із пацієнтами.

– Оглянувши територію та відділення Чернівецького військового госпіталю, я був приємно здивований, – констатував Павло Лебедєв. – Найголовніше – це ставлення до пацієнтів, ветеранів, від яких я чув на адресу лікарів та медичного персоналу лише слова вдячності. Це свідчить про високу оцінку їх роботи та якість лікування.

– Керівництво та особовий склад госпіталю не чекають допомоги, а самі шукають шляхи вирішення, і роблять це якісно та фахово. Я прийняв рішення заохотити керівництво та персонал госпіталю за ту роботу, яку вони здійснили, – підкреслив Міністр оборони України Павло Лебедєв.