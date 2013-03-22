У Львові десантники визволили зі снігового полону 19 вантажівок

Загалом 600 осіб особового складу та 133 одиниці важкої інженерної та спеціальної автомобільної техніки приведено в готовність до виконання завдань з протидії стихії у 7 областях: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій. Ці сили та засоби можуть бути задіяні у разі звернення органів державної влади і місцевого самоврядування до військового командування.

Підрозділи Збройних Сил України готові продовжувати надання допомоги комунальним службам та Державній службі з надзвичайних ситуацій у розчищенні доріг місцевого та республіканського значення, а також у розблокуванні автомобільних заторів на автошляхах.

Станом на 16.00 22 березня із приведених у готовність армійських сил та засобів, у відповідності до звернень органів місцевої влади та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяні 12 одиниць військової техніки та 25 військовослужбовців.

Зокрема, на Львівщині працює 8 вантажних автомобілів підвищеної прохідності Урал-4320 від 80 окремого аеромобільного полку Сухопутних військ ЗС України та автогрейдер ГС-1402 від Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На Тернопільщині – інженерна машина ІМР-2 військової частини Чортківського гарнізону, на Рівненщині – автогрейдер ДЗ-122 та полкова землерийна машина ПЗМ-2 від 107-го Центру дорожнього забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.

Відзначимо, що військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку Сухопутних військ ЗС України вже з ранку 22 березня активно надають допомогу у евакуації транспортних засобів зі снігових заметів на дорогах Львівщини. Десантні автомобілі підвищеної прохідності та особовий склад розосереджені на найбільш проблемних ділянках автошляхів у Бузькому, Жовківському, Золочівському, Пустомитівському районах області, а також на об’їзній дорозі міста Львова. Ними вже визволено зі снігових пасток 19 вантажівок.

– Найбільше роботи для наших бійців – на об’їзній дорозі міста Львова, неподалік Винників, – повідомляє заступник командира полку підполковник Володимир Шворак. – Проблемними також є ділянки доріг поблизу смт. Дублян, багато роботи біля населеного пункту Куровичі Золочівського району. Однак наші військовослужбовці-водії добре підготовлені, а техніка – потужна. Для армійського Урала-4320 відсутність дороги – явище звичне.

Додамо, що одну з вантажівок десантникам довелося витягати з кювету, в який вона злетіла поблизу села Великосілки Кам’янка-Бузького району. Цю місію виконав екіпаж під керівництвом капітана О.Гільжинського.

У відповідності до домовленості з ДСНС, десантники братимуть участь у рятувальних діях до 23 березня включно. Усі автомобілі полку, які задіяні у чергуванні, мають повну заправку пальним. Поки що військові залили у баки понад три тони пального з власних запасів. Витрати пального згодом мають бути відшкодовані за рахунок органів влади та служб, які залучали військових до проведення рятувально-евакуаційних робіт.