Українські вертолітники в Ліберії нарощують інтенсивність польотів

У польотах брали участь 10 військових льотчиків. Практично всі вони мають досвід виконання завдань у Західній Африці, але й надалі вдосконалюють отримані теоретичні знання та практичні навички. У ролі інструкторів польоти забезпечували заступники командира загону військові льотчики 1-го класу підполковники Віталій Цапко та Олександр Чаплінський.

За льотну зміну було здійснено 41 політ, загальний наліт екіпажів склав близько 9 годин. У ході польотів було виконано чергові перевірки техніки пілотування льотним складом, підготовка інструкторів, пілотів до бойових дій вдень та вночі в простих метеорологічних умовах. Екіпажі відпрацювали польоти в зону, на майданчик обмежених розмірів, за встановленим маршрутом, по колу, на виконання пошуково-рятувальних робіт вночі та на бойове застосування з виконанням поставлених завдань.

– Українські вертолітники в Ліберії під стягом ООН покликані вирішувати широке коло бойових завдань. Специфічною особливістю цієї країни є те, що виконання більшості завдань пов’язане з польотами на малих та гранично малих висотах. Це накладає на льотні екіпажі певну додаткову відповідальність за якість підготовки до польотів, за детальне вивчення району польотів, штучних та природних перешкод, особливостей маршрутів. Тому ці навчально-тренувальні польоти вдосконалюють практичне вміння військовослужбовців виконувати ряд завдань на різних висотах, в різний час доби, – наголосив полковник Петро Пліс.

Офіцер зазначив, що усі екіпажі, спеціалісти наземних служб, котрі були задіяні до забезпечення польотів, на «добре» відпрацювали поставлені завдання.