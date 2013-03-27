Рівень довіри українців до діяльності Збройних Сил піднявся до 23,5%

На сьогоднішній день, Збройними Силами України проводиться ряд реформ, які не є безпідставними, важливим показником стала довіра громадян. Українці все більше підтримують діяльність Збройних Сил як повністю, так і окремі заходи, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Історично ставлення українців до власної армії сильно коливалось, що пояснюється в першу чергу постійною зміною курсів урядів країни, а також програмними заявками діючих на ті часи Міністрів оборони України.

Так, у 2008 році спостерігався найнижчий показник довіри громадян (9,7%), причиною чого стали нерівномірні кроки у здійсненні реформ. Сьогодні за даними досліджень рівень довіри стабілізувався та піднявся до позначки 23,5%, що дає підстави на успішне здійснення запланованих реформ.

Центр Разумкова постійно надає інформацію, щодо ставлення населення до тих чи інших проблем. Так, з 1 по 6 березня 2013 року, було опитано 2010 осіб (віком від 18 років у 132 населених пунктах, в усіх областях України, Києві та АР Крим) стосовно підтримки діяльності ЗСУ населенням. Та було продемонстровано динаміку ставлення населення України до діяльності ЗСУ.