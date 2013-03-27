Юнаки України обирають військову службу за контрактом

Як повідомив заступник військового комісара Кіровоградського обласного військового комісаріату з виховної роботи підполковник Олег Молчанов, з початку поточного року понад вісімдесят осіб з області виявили бажання проходити військову службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. Більшість юнаків та дівчат, які підписали контракт з оборонним відомством цього року, проходять військову службу в окремому полку спеціального призначення командування Сухопутних військ та на бойових кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Слід зазначити, що Кіровоградським обласним військовим комісаріатом та Кіровоградською обласною державною адміністрацією укладено двосторонню угоду щодо сприяння при відборі кандидатів на військову службу за контрактом. Таким чином обласна влада забезпечує популяризацію контрактної служби через регіональні засоби масової інформації та проходження медичної комісії майбутніх контрактників, а також усі необхідні аналізи, знімки, певні довідки, кандидати можуть зробити безкоштовно.

Також керівниками військкомату ухвалене спільне рішення з обласним центром зайнятості. Згідно з ним фахівці центру зайнятості інформують безробітних громадян про переваги та перспективи військової служби за контрактом, а також спільно проводять ярмарки вакансій.

У Дніпропетровську в студії 11-го телеканалу пройшла авторська телепрограма “Василевський острів”, гостем якої став військовий комісар Дніпропетровського обласного військового комісаріату полковник Сергій Калашников, котрий, окрім іншого, розповів телеглядачам про особливості переходу до комплектування військових частин та з’єднань військовослужбовцями служби за контрактом. Він повідомив, що в області значним темпом активізувалася робота щодо відбору кандидатів для служби за контрактом. Полковник Сергій Калашніков наголосив, що громадяни, які проходять військову службу за контрактом, отримують стабільне грошове забезпечення, розмір якого залежить від посади та вислуги років, забезпечуються службовим житлом, речовим майном, правом навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою отримання вищої освіти, безкоштовне медичне обслуговування тощо.

А на базі Запорізького муніципального прес-центру телеканалу “МТМ” відбулася прес-конференція для регіональних ЗМІ за участю заступника обласного військового комісару з виховної роботи полковника Михайла Логвінова та голови обласної військово-лікарської комісії майора медичної служби Андрій Рязанцев. Полковник Михайло Логвінов поінформував присутніх, що планове завдання обласному військовому комісаріату на 2013 рік по відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом визначено у кількості 418 осіб.

– Станом на 26 березня вже проходять контрактну службу 46 військовослужбовців із Запорізької області, і понад 100 осіб відібрано кандидатами на контрактну службу, – повідомив він.

Також, як зазначив офіцер, під час проведення весняної призовної кампанії, яка розпочнеться 1 квітня, на обласному збірному пункті будуть проводитися заходи, пов’язані з відбором призовників кандидатами на військову службу за контрактом за їх бажанням.