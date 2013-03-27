Кримські морпіхи відбили напад “терористів”

Морським піхотинцям “підіграли” їхні ж “спецпризначенці”. Таким чином водії БТРів отримали не лише практичну підготовку з водіння, але й психологічну. У буквальному розумінні під колесами лунали вибухи, а сама колона була обстріляна з автоматів Калашнікова.

За словами Дмитра Делятицького, такий багатокілометровий марш завершує підготовку молодих водіїв-морпіхів, як строковиків, так і контрактників, та дозволяє їм у повному обсязі готуватися до найближчих міжнародних навчань.

Загалом у марші взяли участь і водії з інших військових частин ВМС України, які дислокуються у Севастополі та Перевальному.

Аналогічну підготовку провели й у Керчі. Колона БТРів та БРДМ під командуванням командира батальйону берегової оборони ВМС України підполковника Олександра Саєнка пройшла 250-кілометровим маршем у напрямку полігону “Опук”. Було відпрацьовано і нормативи з тактичної підготовки, а саме рух колони броньованої техніки під час нападу.