На Дніпропетровщині відбулися бойові стрільби

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, на Новомосковському загальновійськовому полігоні, що на Дніпропетровщині, у рамках занять з бойової підготовки воїни-десантники 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Сухопутних військ виконали бойові стрільби з самохідно-артилерійської гармати 2С9 “Нона” та із зенітних установок ЗУ-23-2 в день і вночі.

Особовий склад самохідно-артилерійського дивізіону підполковника Євгена Коростельова після підняття по тривозі здійснив марш та зайняв вогневі позиції. Після цього воїни відпрацювали ведення вогню залпом по груповій цілі, вправи стрільб з розподілом цілей між батареями, постановкою нерухомого та рухомого загороджувального вогню.

Як відзначив командир бригадної артилерійської групи підполковник Сергій Спесівов, дані стрільби були підсумковими у злагоджені самохідно-артилерійського дивізіону, тож від їх результату залежала і загальна оцінка даного підрозділу. За попередніми результатами особовий склад дивізіону з поставленим завданням впорався.

У той же час особовий склад окремого зенітного артилерійського взводу з’єднання удосконалював навички у виконанні практичних бойових стрільб із зенітних установок ЗУ-23-2. За умовами стрільб, зенітники повинні були вразити нерухомі мішені типу БТР на відстані від 800 до 1000 метрів. У свою чергу вночі вони виконали вправу зі стрільби по освітлювальній міні.

Як зазначив командир зенітного ракетного артилерійського дивізіону підполковник Володимир Сердюк, дані заняття з бойовою стрільбою із зенітних установок ЗУ-23-2 стали одним з останніх етапів у злагодженні окремого зенітного артилерійського взводу дивізіону.