Військовослужбовці відпрацьовують майстерність на вогневих директрисах полігону

На загальновійськовому стрільбищі особовий склад вогневих батальйонів, дивізіонів та інших підрозділів механізованого з’єднання виконав вправи навчальних стрільб з автоматів, ручних кулеметів, снайперських гвинтівок та протитанкових гранатометів. Як повідомив перший заступник командира 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади гвардії полковник Сергій Гулідов, до занять з вогневої підготовки також залучаються військовослужбовці ротної тактичної групи, вогневу міць яких становлять механізовані, танкові, снайперські підрозділи та підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

– За новими стандартами бойової підготовки, даний підрозділ виконує навчально-бойові завдання, які передбачені інтенсивним періодом підготовки підрозділів, – зазначив гвардії полковник Сергій Гулідов. – Окрім виконання стрільб, особовий склад ротної тактичної групи також відпрацьовував завдання щодо розташування взводів на місцевості та їхні дії в сторожовій заставі.

Основна увага була зосереджена на підготовці снайперів, навідників кулеметів ПКМ та гранатометників. До речі, дані посади в ротній тактичній групі, якою командує гвардії капітан Сергій Грицай, здебільшого обіймають військовослужбовці служби за контрактом.

Свій вишкіл у виконанні вправи навчальних стрільб з РПГ по мішені «Танк» на спеціальному вогневому майданчику відшліфували і гранатометники. Після кожної серії пострілів вони проводили вивірку оптичних прицільних пристроїв ручних протитанкових гранатометів та тренувалися у правильності прицілювання, а також підготовці РПГ до ведення бою. На вогневих директрисах загальновійськового полігону екіпажі бойових машин виконали вогневі завдання з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 й танків Т-64 БВ. За умовами стрільб, воїнам-гвардійцям необхідно було в умовах оборонного бою знищити нерухомі цілі, зокрема «групу піхоти», «кулеметну обслугу» та «РПГ».

Як розповів керівник стрільб гвардії капітан Олександр Думанський, для контрактників, які нещодавно поповнили лами механізованого з’єднання, це були вже четверті стрільби, які вони виконали доволі непогано.