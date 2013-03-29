На Дніпропетровщині тривають роботи з утилізації непридатних боєприпасів
18:20, 29 березня 2013Військо
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На Дніпропетровщині тривають роботи з утилізації непридатних боєприпасів, що проходять в спеціально відведених місцях на Новомосковському загальновійськовому полігоні.
Фото: Міноборони України
Під час даних робіт впродовж тижня двома групами знищення від 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Сухопутних військ ЗС України утилізовано методом підриву понад 30 тисяч гранат Ф-1.
Як відзначив представник 6-го армійського корпусу майор Олег Могилян, одночасно з ручними гранатами, групи знищення приступили до утилізації методом підриву 122-мм розривних шашок до димових снарядів.
– Дані шашки знищуються разом із гранатами, тим самим зменшуються витрати накладних зарядів, що дало нам змогу утилізувати понад 3500 шашок, – зазначив офіцер.
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