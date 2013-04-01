В Україні стартував останній весняний призов

Фото: Міноборони України

У квітні-травні 2013 року на строкову військову службу призиватимуть громадян України чоловічої статі 1988-1995 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Загалом планується призвати 13 тисяч 900 осіб, із них до Збройних Сил України – 7 тисяч 500 осіб, Внутрішніх військ МВС України – 5 тисяч 200 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1 тисячу 200 осіб.

Проведення призовної кампанії «Весна – 2013» забезпечуватимуть 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.

Одночасно з призовом громадян організовано відбуватиметься звільнення в запас зі Збройних Сил України солдатів і матросів, сержантів і старшин, призваних у квітні-травні 2012 року, а також матросів і старшин кораблів, суден і берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України, призваних у жовтні-листопаді 2011 року.

Фінансування заходів, пов’язаних з призовом громадян на строкову військову службу, здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Довідка. Для порівняння, у рамках призовної кампанії «Весна – 2012» загалом було призвано 21 тисячу 400 осіб. У тому числі до лав Збройних Сил України – 15 тисяч осіб, до Внутрішніх військ МВС України – 5200 осіб та Державної спеціальної служби транспорту – 1200 осіб.

Суттєве скорочення чисельності призовників пов’язане з поступовим переходом Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Зокрема, на строкову службу до частин Високомобільних десантних військ та Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які вже майже повністю укомплектовані контрактниками, юнаки цієї весни не призиватимуться.

Сьогодні створення професійної армії – пріоритет номер один для Збройних Сил України.