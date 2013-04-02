В українських ВМС відкрили антипіратський центр

У Севастополі розпочав практичну діяльність навчально-тренувальний центр морських операцій Військово-Морських Сил Збройних Сил України (НТЦМО ВМС ЗС України), призначенням якого є підготовка визначених національних підрозділів та підрозділів інших країн для спільних дій із силами НАТО, ЄС або в складі інших коаліцій антипіратської спрямованості на морі.

В Академії Військово-Морських Сил ім.Нахімова, на базі якої створено НТЦМО ВМС ЗС України, відбулася урочиста церемонія відкриття навчальних курсів, першими які пройдуть визначені військовослужбовці з числа командного складу фрегату “Гетьман Сагайдачний”, екіпаж вертольоту Ка-27 та підрозділ доглядової команди, що сплановані до участі восени поточного року в операції НАТО з протидії піратству “Океанський щит”.

Заступник командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки контр-адмірал Денис Березовський під час церемонії відкриття наголосив, що основними завданнями НТЦМО ВМС ЗС України є узагальнення досвіду залучення активів українського флоту та флотів інших країн до антипіратських та інших морських операцій, організовувати навчальний процес та здійснювати підготовку визначених підрозділів (груп слухачів) за навчальними курсами.

– Наші національні курси “прив’язані” до міжнародних стандартів в питаннях відпрацювання єдиних процедур в боротьбі з піратством і незаконними перевезеннями на морі. За перші два роки, використовуючи власний досвід і досвід наших іноземних колег, ми плануємо підготувати своїх фахівців і тренерів, а у подальшому, з отриманням відповідної акредитації, запрошувати для проходження навчання на курсах й іноземних фахівців, – зазначив контр-адмірал Денис Березовський.

Начальник НТЦМО ВМС ЗС України капітан 2 рангу Володимир Жук під час брифінгу розповів присутнім, що до складу новоствореного військово-навчального організму входять військовослужбовці, які мають досвід участі у морських операціях антипіратської та антитерористичної спрямованості, і отримали відповідні сертифікати НАТО. За словами офіцера, на даний час в Центрі розроблено близько 10 навчальних теоретичних та практичних курсів, зокрема, з організації та порядку дій доглядової команди, екіпажів плавзасобів та інші.

Курси в НТЦМО ВМС ЗС України розпочнуться 2 квітня теоретичними заняттями, а через певний час вони продовжаться практичні заняттями, основу яких складуть тактико-спеціальна, повітряна, вогнева, фізична та інші види підготовки.

В церемонії відкриття НТЦМО ВМС ЗС України взяли участь представники керівництва Академії ВМС ім.Нахімова, духовенства. Настоятель храму Святого праведного Федора Ушакова ієрей Ігор Тишкевич освятив приміщення навчально-тренувального центру морських операцій Військово-Морських Сил ЗС України.