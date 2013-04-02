Армійці стали “Героями спортивного року” у різних номінаціях

– Сьогодні ми зібралися, щоб пригадати найяскравіші спортивні миті минулого року і вшанувати наших лауреатів – Героїв спортивного року! Ми пишаємося вами, дорогі наші олімпійці, і сьогоднішнє свято – на вашу честь, – привітав всіх присутніх президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Свої вітання учасникам церемонії надіслали і перші особи держави – Президент Віктор Янукович та Прем’єр-міністр Микола Азаров. Міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін також відзначив високі досягнення наших олімпійців і їхній добрий приклад для наслідування.

Кожен переможець номінації отримав престижні нагороди – диплом та статуетку, подарунки від компаній-спонсорів, а найкращі спортсмен, спортсменка та тренер – ще й грошову премію від НОК.

Нагороди переможцям вручали члени Міжнародного олімпійського комітету Ун Чан та Ю Зайкін, які прибули до України по запрошенню свого колеги Сергія Бубки і відвідали церемонію, олімпійські чемпіони Ірина Мерлені, Наталія Добринська та Олександр Волков, Віктор й Олена Пінчуки – засновники однойменного благодійного фонду, а також інші почесні гості церемонії.

Як і кожне справжнє українське свято, церемонія “Герої спортивного року” не обійшлася без яскравої концертної програми, за участю талановитих виконавців нашої країни.

Серед інших переможців Всеукраїнської урочистої церемонії “Герої спортивного року – 2012” стали представники Збройних Сил України: найкращим тренером року визнано старшого тренера збірної України з академічного веслування, тренера жіночої четвірки парної – Олімпійських чемпіонок Володимира Морозова, найкращою командою року (збірна) – жіночу четвірку парну з академічного веслування – представниць команди майстрів з водно-веслувальних видів спорту Центрального спортивного клубу ЗС України молодшого сержанта Анастасію Коженкову, старшого солдата Катерину Тарасенко, працівника ЗС України Наталю Довгодько та молодшого лейтенанта Яну Дементьєву з 95-ї групи спортсменів Управління спорту Міноборони України.

Разом із олімпійцями (неолімпійські види спорту) було нагороджено бронзового призера Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні (веслування на каное), Чемпіона Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні, призера чемпіонатів світу майстра спорту молодшого лейтенанта Юрія Чебана з 95-ї групи спортсменів Управління спорту Міноборони України.