Заступник Міністра оборони провів прийом громадян з особистих питань

Переважна більшість з них стосувалися покращення житлових умов військовослужбовців та членів їхніх родин.

Зокрема, майор запасу Сергій Піреу звернувся до заступника Міністра оборони України – керівника апарату з проханням розглянути питання про можливість надання йому одноразової грошової компенсації з подальшим виключенням із черги на отримання житла.

Колишній військовослужбовець просив взяти до уваги той факт, що він є інвалідом війни, перебуває у черзі на отримання житла з грудня 1992 року, а починаючи з 1998 року знаходиться у черзі на позачергове отримання житла.

Уважно вислухавши військового пенсіонера, заступник Міністра оборони України – керівник апарату надав слово представнику департаменту фінансів оборонного відомства, який поінформував автора звернення, що питання про виділення додаткового фінансового ресурсу, який передбачено спрямувати на виплату колишнім офіцерам одноразової грошової компенсації, наразі перебуває у Кабінеті міністрів.

У якості альтернативного шляху вирішення проблеми, заступник Міністра оборони України дав доручення відповідним посадовим особам спільно із автором звернення опрацювати питання щодо забезпечення колишнього офіцера та членів його родини житлом у будь-якому обласному центрі. Крім того, Володимир Можаровський дав доручення у найкоротші терміни встановленим порядком підготувати список з числа військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Україною, є кавалерами державних відзнак, мають почесні звання, але, на жаль, і досі не забезпечені житлом від Міністерства оборони України.

– Люди, які мають відповідний статус – це наша шана і гордість. А отже, ми повинні зробити все від нас залежне аби забезпечити їм гідні умови для життя, – наголосив Володимир Можаровський.

Громадянин Олександр Малашенок з Мелітополя звернувся до заступника Міністра оборони України – керівника апарату з проханням докласти всіх зусиль аби зберегти та відновити матеріально-технічну базу спортивного комплексу, який було збудовано ще за часів СРСР, а зараз, після низки реорганізаційних заходів, знаходиться на території військового містечка в стані, який є непридатним для занять з фізичної підготовки та спорту.

– Я хочу подякувати вам, Олександре Миколайовичу, за активну громадянську позицію. Адже усі ми зацікавлені у тому аби не тільки військовослужбовці, а і наші діти, були фізично загартованими, – наголосив Володимир Можаровський.

Разом з тим, заступник Міністра оборони України – керівник апарату дав доручення представнику департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України докладно вивчити ситуацію та надати пропозиції щодо вирішення порушеної проблеми.

– У разі якщо будуть виявлені факти недбалого ставлення до виконання своїх службових обов’язків з боку посадових осіб, ми спрямуємо матеріали перевірки до правоохоронних органів, – наголосив Володимир Можаровський.

Суть звернення ще однієї людини, яка прибула на прийом – підполковника запасу Олександра Гуменюка з Києва – полягала у проханні отримати дозвіл на зміну статусу житла зі службового на постійне. Під час прийому Олександру Леонідовичу представник Головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України надав вичерпні роз’яснення що, відповідно до наказу Міністерства оборони України, змінювати статус службового житла заборонено. Насамперед, таке рішення обумовлено відчутним браком фонду службового житла. Разом з тим, Володимир Можаровський дав відповідним посадовим особам Міністерства оборони України доручення підготувати на ім’я Міністра оборони України доповідну з проханням у якості виключення розглянути звернення колишнього військовослужбовця.

На підставі всіх рішень, прийнятих під час прийому заступником Міністра оборони України – керівником апарату Володимиром Можаровьским, в Управлінні по роботі з громадянами та доступом до публічної інформації Міністерства оборони України було складено протокол. У встановлений термін авторам звернень буде надано письмову відповідь.