На Кіровоградщині відбувся випуск спецназівців

15:34, 02 квітня 2013
Військо
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На Кіровоградщині у 50-му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки командування Сухопутних військ ЗС України відбувся черговий випуск спеціалістів для частин та підрозділів спеціального призначення.

Як повідомив заступник командира 50-го окремого навчального загону спеціальної підготовки з виховної роботи майор Богдан Ситник, слухачі нинішнього набору здобували фах молодших командирів, інструкторів, зв’язківців та інших спеціалістів для армійських частин і підрозділів спеціального призначення.

Спецпризначенці у повному обсязі пройшли курс навчання і після успішного складання випускних іспитів отримали відповідні свідоцтва.

– Програма навчання включала практичні польові виходи, заняття зі спеціальної, тактико-спеціальної, розвідувальної, мовної, повітряно-десантної підготовки та мінно-підривної справи, а також інших загальновійськових дисциплін, – розповів майор Богдан Ситник.

Після отримання свідоцтв випускники відбули до своїх військових частин.

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