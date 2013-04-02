На Кіровоградщині відбувся випуск спецназівців
На Кіровоградщині у 50-му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки командування Сухопутних військ ЗС України відбувся черговий випуск спеціалістів для частин та підрозділів спеціального призначення.
Як повідомив заступник командира 50-го окремого навчального загону спеціальної підготовки з виховної роботи майор Богдан Ситник, слухачі нинішнього набору здобували фах молодших командирів, інструкторів, зв’язківців та інших спеціалістів для армійських частин і підрозділів спеціального призначення.
Спецпризначенці у повному обсязі пройшли курс навчання і після успішного складання випускних іспитів отримали відповідні свідоцтва.
– Програма навчання включала практичні польові виходи, заняття зі спеціальної, тактико-спеціальної, розвідувальної, мовної, повітряно-десантної підготовки та мінно-підривної справи, а також інших загальновійськових дисциплін, – розповів майор Богдан Ситник.
Після отримання свідоцтв випускники відбули до своїх військових частин.