На Кіровоградщині відбувся випуск спецназівців

Як повідомив заступник командира 50-го окремого навчального загону спеціальної підготовки з виховної роботи майор Богдан Ситник, слухачі нинішнього набору здобували фах молодших командирів, інструкторів, зв’язківців та інших спеціалістів для армійських частин і підрозділів спеціального призначення.

Спецпризначенці у повному обсязі пройшли курс навчання і після успішного складання випускних іспитів отримали відповідні свідоцтва.

– Програма навчання включала практичні польові виходи, заняття зі спеціальної, тактико-спеціальної, розвідувальної, мовної, повітряно-десантної підготовки та мінно-підривної справи, а також інших загальновійськових дисциплін, – розповів майор Богдан Ситник.

Після отримання свідоцтв випускники відбули до своїх військових частин.