Бригади Сухопутних військ посилять технікою для прибирання снігу

Про це сьогодні, 2 квітня, заявив Міністр оборони України Павло Лебедєв, працюючи з інспекційною групою у Новоград-Волинському гарнізоні.

– Я видав розпорядження, відповідно до якого важка інженерна техніка використовуватиметься для розчищення вулиць та доріг від снігових заметів. В бригадах у мирний час ця техніка експлуатуватиметься військовослужбовцями зі схожими спеціальностями. А в особливий період – військовослужбовцями, які прийдуть з мобілізаційного резерву, – повідомив Павло Лебедєв.

Міністр оборони України зауважив, що рішення Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України про приєднання до Міністерства оборони України Державної служби України з надзвичайних ситуацій пов’язано з тим, що у Збройних Сил на сьогодні є спеціальна техніка, за допомогою якої можна подолати наслідки стихійних лих та техногенних катастроф.

– Цієї зими й протягом першого місяця весни Збройні Сили добре показали свої можливості в цьому плані у різних регіонах країни. А днями, коли була негода у Києві, військовослужбовці Збройних Сил України на спеціальній техніці допомагали вантажним автомобілям, громадському транспорту звільнитися зі снігового полону, а мешканцям столиці – розчищати сніг біля житлових будинків, станцій метро, зупинок громадського транспорту, тротуарів, – відзначив Міністр оборони України Павло Лебедєв.