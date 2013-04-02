Зарплата військовослужбовців за контрактом становитиме близько 6 тисяч гривень

На цьому наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв, працюючи у Новоград-Волинському гарнізоні, сьогодні, 2 квітня.

– Ми переходимо на професійну армію, оскільки солдати строкової служби за один рік не в змозі отримати відповідний військовий вишкіл та професійні навички. Для переходу на професійну контрактну армію вже вирішено багато питань, зокрема те, що стосується соціальних гарантій. Зокрема, військовослужбовцям, яким грошове забезпечення не було підвищено минулого року, воно буде збільшено поетапно до липня наступного року. Поступово вирішуватиметься проблема і з житлом. Це ті передумови, що дозволять нам перейти на контрактну армію, – сказав керівник вітчизняного оборонного відомства Павло Лебедєв.