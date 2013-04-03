Лебедєв: Сьогодні принципи реформування Збройних Сил України є чіткими і зрозумілими

Глава оборонного відомства ознайомив журналістів з ходом реформування Збройних Сил України.

– Наприкінці минулого року Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року” та “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”. Таким чином було завершено формування пакету стратегічних документів в оборонній сфері держави. На їх основі Міністерством оборони опрацьовано проект Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, який передано для затвердження до Кабінету Міністрів України, – повідомив Павло Лебедєв.

Міністр оборони наголосив, що під час заходів реформування у Збройних Силах України буде приведено у відповідність кількість військових частин, які займаються бойовою підготовкою, і частин забезпечення.

– Сьогодні із 182 тисяч військовослужбовців Збройних Сил лише 70 тисяч проходять службу в бойових підрозділах. В ході реформування бойовий склад Збройних Сил України буде збережений у повному обсязі лише з незначними змінами, тоді як решту чисельності війська буде приведено у відповідність до стандартів армій провідних країн світу, – наголосив Павло Лебедєв.

Він зауважив, що протягом багатьох років були тільки розмови про реформування Збройних Сил України, тоді як фактично відбувалося їх знищення.

– Замість реформування тривалий час пропонувалася певна імітація реформ. Як колишній військовий, я пам’ятаю, коли у 1992 році 800-тисячній армії в Україні припинили виплачувати грошове забезпечення. Тоді військовослужбовцям і працівникам не платили грошей по 6-8 місяців, залишаючи голодними їх сім’ї. В такий спосіб було підірвано не тільки довіру, а в першу чергу повагу до військовослужбовців, захисників Вітчизни, – підкреслив Міністр оборони України.

Павло Лебедєв наголосив, що сьогодні принципи реформування Збройних Сил України є чіткими і зрозумілими. Це оптимізація структури та чисельності шляхом збільшення питомої ваги військових частин бойового складу, перехід до професійної армії, забезпечення Збройних Сил України новим озброєнням та військовою технікою, соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, прийняття принципово нових рішень у сфері ідеологічного виховання.

– Реформаторів ніколи не любили і оцінювали їхню роботу вже згодом. Але реформи нам необхідні, і вони будуть виконані, – зазначив Міністр оброни України.