Лебедєв: Ми продовжуємо рухатися вперед до професійного війська

– За один рік служби строковик не спроможний опанувати нову військову техніку, озброєння, нові форми і способи застосування військ, його дуже проблематично навчити керувати БТР, танком або іншими видами військової техніки. Зворотного шляху щодо повернення до 2-3-річного терміну строкової служби у нас немає. Тому ми продовжуємо рухатися вперед до професійного війська. Ключовими соціальними аспектами щодо забезпечення переходу Збройних Сил на контрактний спосіб комплектування є грошове забезпечення і житло, – зазначив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства наголосив, що цього року Міністерством оборони України виконано завдання Глави держави щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, яким воно не було підвищено у 2012 році – їх основну частину становлять військовослужбовці Сухопутних військ.

– Збільшення грошового утримання відбуватиметься у п’ять етапів – з першого квітня 2013 року до першого липня 2014 року. Сьогодні гідне грошове забезпечення мають військові моряки, десантники, і як результат, число контрактників у цих видах і родах військ росте. З початку цього року загальна чисельність контрактників у Збройних Силах України виросла більше ніж на тисячу осіб, – зазначив Міністр оборони України.

Павло Лебедєв наголосив, що основним шляхом вирішення житлової проблеми військовослужбовців за контрактом є переобладнання казарм під житло та виплата компенсацій за піднайом.