Міноборони: військова техніка, що стоїть на озброєнні ЗСУ, відповідає вимогам

– Вчора я проводив інспекцію в 30-й окремій механізованій бригаді у Новоград-Волинському. Було піднято по тривозі 7 підрозділів Сухопутних військ, авіації, військ ППО. У підсумку можу сказати, що військова техніка, яка сьогодні стоїть на озброєнні Збройних Сил України, відповідає вимогам. Але ми не стоїмо на місці, і не стоїть на місці промисловість, – зазначив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства повідомив, що для переозброєння Збройних Сил України новими та модернізованими зразками на період до 2017 року необхідно 125 мільярдів гривень. Сьогодні це питання узгоджується з Міністерством фінансів України.

– Остаточну крапку над “і” в цьому питанні поставить Президент України. На його підтримку розраховує Міністерство оборони України, – зазначив Павло Лебедєв.