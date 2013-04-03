Лебедєв: Кошти від продажу військових містечок потрібно направити на реформування ЗСУ

– Завдання Міноборони щодо реалізації військових містечок я вбачаю не у відпрацюванні спеціальної цільової програми, а у створенні прозорих умов для того, щоб у кожне військове містечко прийшов ефективний інвестор-власник. Міноборони передаватиме військові містечка уповноваженим компаніям, затвердженим Кабміном і Фондом держмайна, тільки після проведення їх експертної оцінки, зі збереженням за собою права контролю, – підкреслив Павло Лебедєв.

Він додав, що рішення щодо подальшого цільового призначення військових містечок прийматимуть місцеві органи влади.

– У Міністерства оборони вистачає майна, яке йому вже не потрібно. Ми бажаємо його віддати, але за умови, що ця процедура буде прозорою. Кращого способу продажу, ніж аукціон, немає. Така моя принципова позиція, – зазначив глава оборонного відомства.

Павло Лебедєв наголосив, що Міністерство оборони України не займатиметься продажем майна самостійно.

– Ще раз підкреслюю, щоб всі це розуміли: Міноборони торгувати військовими містечками ніколи не буде! Цим повинні займатися професіонали! Ми хочемо, щоб кошти, які будуть отримані від продажу, були направлені на реформування Збройних Сил України.

Глава оборонного відомства пояснив, що згідно з законом, спочатку кошти від продажу військового майна надходитимуть до державного бюджету, звідки перерозподілятимуться для потреб Міністерства оборони.

– Існують попередні домовленості, згідно з якими всі ці кошти використовуватимуться саме Міноборони. Проект цього документу вже поданий до Кабміну, де він чекає на узгодження та затвердження, – зазначив Павло Лебедєв.