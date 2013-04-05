Військові містечка переведуть на енергозберігаючі освітлювальні прилади

– Міністром оборони прийнято рішення щодо встановлення цих приладів власними силами за рахунок мобільних бригад. Це дозволить суттєво заощадити кошти і спрямувати їх на інші важливі напрямки, в тому числі будівництво житла для військовослужбовців, – зазначив він.

Як повідомив Артуро Бабенко, на початковому етапі йдеться про ознайомлення з перспективними для використання у Збройних Силах України приладами обліку та контролю енергоспоживання, енергозберігаючими освітлювальними приладами, проведення відповідної роботи з виробниками та постачальниками вказаної продукції.

– У поточному місяці буде детально вивчена вся інформація та пропозиції від виробників, після чого проведені тендери на закупівлю продукції, – зазначив заступник Міністра оборони України.