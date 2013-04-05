Чернігівські військові вивчають комп’ютерну графіку

16:18, 05 квітня 2013
Військо
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Сьогодні, 5 квітня у приміщенні Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації розпочалися курси “Комп’ютерна графіка і дизайн” для військовослужбовців, які звільняються або плануються на звільнення зі Збройних Сил України. Навчальні курси проводяться у рамках програми “НАТО-Україна” з перепідготовки військовослужбовців.

– Програма “НАТО-Україна” триває вже 10 років, – повідомив керівник програми з перепідготовки військовослужбовців Крістофер Штаудт. – За цей час ми підготували майже 6000 військовослужбовців по всій Україні. Цього року ми плануємо здійснити перепідготовку близько 800 осіб у 26 містах держави. У першу чергу ми намагаємося проводити навчання за такими спеціальностями, які потрібні на ринку праці кожного регіону.

Протягом двох місяців 20 діючих та колишніх військовослужбовців Збройних Сил України з Чернігівщини опановуватимуть ази комп’ютерної справи. Зокрема, вони вивчатимуть програми “Corel Draw”, “Photoshop”, “Page maker” та інші.

– Військовослужбовців навчатимуть кваліфіковані викладачі з провідних вузів обласного центру, – наголосив директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Володимир Бойко. – Вони індивідуально приділятимуть увагу кожному студенту, ознайомлять їх із сучасними методами комп’ютерної графіки, верстки та дизайну.

Після завершення навчання кожен учасник складе іспити та отримає відповідний сертифікат.

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