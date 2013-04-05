На Харківщині відбувся черговий випуск майбутніх головних старшин батальйонів

Серед випускників військового коледжу – військовослужбовці Повітряних Сил та представники авіаційних з’єднань Військово-Морських Сил.

– Усі наші випускники на момент вступу мали базову вищу освіту і певний досвід служби в авіаційних частинах різних видів та родів військ. Під час навчання у Харкові військовослужбовці вивчили низку технічних дисциплін, що у подальшому дозволить їм обіймати посади до головного старшини батальйону чи рівних до неї. Напередодні вони успішно склали випускні іспити, чим і підтвердили факт підвищення своєї кваліфікації, – розповів начальник коледжу полковник Костянтин Сюлєв.

Дипломи та нагрудні знаки випускникам вручив заступник начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба полковник Ігор Нікіфоров.

На завершення випускники коледжу сфотографувалися зі своїми наставниками біля пам’ятника легендарному льотчику – тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу.