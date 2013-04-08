У Севастополі відзначили 76-річчя Академії ВМС імені Нахімова

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн у привітальному слові зазначив, що легендарне училище, яке згодом було трансформовано у військово-морський інститут, а потім – Академію ВМС ім. П.С.Нахімова, стало справжньою кузнею офіцерських кадрів, яка підготувала для флоту тисячі офіцерів, сотні адміралів і генералів, випускники якої удостоєні вищих державних нагород.

– За роки незалежності України Академія стала провідним навчальним закладом, де готується еліта вітчизняного флоту, – підкреслив командувач. Він подякував професорсько-викладацькому складу, командирам і начальникам, ветеранам флоту за підготовку і виховання офіцерських кадрів, побажав їм нових успіхів.

У святкуванні річниці взяли участь і виступили з вітальними промовами голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, командувач Чорноморським флотом РФ, колишній випускник ЧВВМУ ім. П.С.Нахімова віце-адмірал Олександр Федотенков, благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта, представники ветеранської громадськості. Гостями свята також стали командувач ВМС України в 1992-1993 роках віце-адмірал Борис Кожин, командувач ВМС України в 2010-2012 роках, колишній випускник ЧВВМУ імені П.С.Нахімова, а нині помічник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов, представники Севастопольської міської ради, Гагарінської РДА в місті Севастополі. Учасники заходів поклали квіти до меморіалу загиблим у роки Великої Вітчизняної війни випускникам училища, переглянули фільм про вищий навчальний заклад та оцінили виступ команди КВН Академії ВМС ім. П.С.Нахімова.

Всього за роки існування ЧВВМУ ім. П.С.Нахімова, СВМІ імені П.С.Нахімова, Академії ВМС імені П.С.Нахімова тут підготовлено більше 17 тисяч офіцерів. Слід додати, що курс підготовки в Академії пройшли також 112 іноземних фахівців із різних країн, і на сьогодні таке навчання тут триває.