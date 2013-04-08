Триває спільна українсько-датська операція «Північний сокіл – 2013»

Так, від початку операції здійснено перебазування українського контингенту з аеродрому Бориспіль на аеродром Ольборг, здійснено підбір та підгонку особистого спорядження особового складу для роботи в умовах арктичного клімату. Проведено його інструктаж з особливостей роботи при низьких температурах та перебазування на аеродром Туле. Здійснено монтаж паливних баків в вантажній кабіні та обслуговування літака.

Також з аеродрому «Туле» вже здійснено 1 місію, під час якої було перевезено 20 тонн вантажу, у внутрішніх баках літака та встановлених спеціальних цистернах перевезено 10 тисяч літрів пального.

На острові Гренландія українські військові льотчики виконують завдання у важких кліматичних умовах Арктики – при температурі повітря до -50 градусів і при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, а також за відсутності наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Довідка. Спільна українсько-данська операція «Північний сокіл – 2013» відбувається протягом квітня поточного року. В рамках її проведення військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України планується перевезти понад 500 тисяч літрів пального та інший вантаж з авіабази ВПС США «Туле» на датську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія.

В листопаді 2012 року між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального «Північний сокіл – 2013».

Крім того, дипломатичними каналами також було підписано Імплементаційну угоду між Повітряними Силами ЗС України та Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія. Цей документ підписали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак та командувач Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія генерал Нільсон.

У 2012 році в рамках подібної операції «Північний сокіл – 2012» екіпаж літака Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України успішно виконав поставлені завдання з транспортування пального.