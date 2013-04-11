Представники місцевого самоврядування Харківщини спробували себе у ролі новобранців

У ході одноденного заходу учасники пройшли усі випробування у ролі новобранців. Їх «бойовий» настрій відчули й журналісти.

Обласний військовий комісар полковник Олексій Середа ознайомив гостей, серед яких були працівники Харківської облдержадміністрації та депутати Харківської міської ради, із організацією призовної роботи. Він, зокрема, відзначив, що без допомоги територіальних громад військкоматам регіону буде важко впоратися із набором громадян на військову службу за контрактом.

– Тому подібними, оригінальними у своєму роді заходами ми піднімемо престиж військової служби, – пояснив офіцер.

Державні службовці та рекрути-контрактники відвідали кабінети військових лікарів, склали тести з професійно-психологічного відбору. Після цього фізичні дані «новобранців» оцінили на спортивному майданчику військкомату. Фінальною перевіркою готовності до служби стала стройова підготовка на плацу. На цьому етапі багатьом довелося відновити навички зі шкільної дисципліни «Захист Вітчизни», а деяким – навчитися чомусь новому.

Наостанок військово-патріотичної акції: «Стань воїном-контрактником!», для гостей військової установи організували концерт. Свої вокальні та танцювальні дані продемонстрували члени творчих колективів 9-го Гарнізонного будинку офіцерів.