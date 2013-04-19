На Миколаївщині льотчики ЗСУ виконали польоти на застосування озброєння

Екіпажі вертольотів здійснили переліт з смт Чорнобаївка, що на Херсонщині, до Широколанівського загальновійськового полігону на Миколаївщині.

Під керівництвом начальника армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Валентина Пістрюги 10 екіпажів на двох бойових гелікоптерах Мі-24 успішно здійснили 10 пусків протитанкових керованих ракет «Штурм-В» та 100 некерованих авіаційних ракет С-8КО. Також у повітрі виконувалася стрільба з авіаційної гармати ГШ 2-30, зокрема було здійснено понад 1200 пострілів.

За словами кандидата на посаду командира загону полковника Андрія Когута, основною метою застосування засобів авіаційного ураження була підготовка льотного складу, особисто кожного льотчика до ураження наземних цілей на малих і гранично малих висотах. Відпрацьовувалися способи атак наземних цілей з горизонтального польоту, пікірування, кабрирування.

За підсумками стрільб високі професійні навички показали полковник Андрій Когут, підполковник Кирило Захаров, майор Володимир Бондаренко.

Крім того, на полігоні Широкий Лан тренувальні польоти для відновлення навичок виконували 2 екіпажі загону на Мі-8 та Мі-9.

Загалом за два дні загальний наліт екіпажів склав понад 30 годин.

Також, відповідно до плану бойової підготовки загону, стрільби у повітрі з кулемета Калашнікова виконали кандидати на посади бортових перекладачів та бортових авіаційних техніків. Слід зазначити, що упродовж підготовки особового складу 18-го окремого вертолітного загону до ротації, аби наблизитись до реальної обстановки, у Конго плануються польоти у гірський місцевості Криму. Зокрема, будуть здійснені вправи з посадки і зльоту на майданчик обмежених розмірів з перевищенням понад 1500 м над рівнем моря.