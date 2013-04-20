Українські миротворці у Ліберії приєдналися до акції “За чисте довкілля”

Миротворці, які не були задіяні на виконанні завдань, вийшли на прибирання внутрішньої та прилеглої територій, фарбували будівлі, садили квіти, прибирали сміття, впорядковували склади, місце зберігання металобрухту, а також очищали пункт миття автомобільної та спеціальної техніки.

Особовий склад інженерно-авіаційної служби викосив та вирубав рослинність в районі стоянки українських гелікоптерів, облаштовував службові приміщення та місця посадки повітряних суден.

– Ми гості в цій вічнозеленій африканській країні. А це вимагає від нас почуття особистої та загальної вiдповiдальностi, ми повинні бути прикладом для місцевих жителів, для наших колег з інших контингентів у всьому, в тому числі із бережливого ставлення до довкілля, – зазначив заступник командира загону з інженерно-авіаційної служби полковник Василь Мерзін.