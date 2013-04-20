Перший заступник Міністра оборони взяв участь у весняній толоці у Львові

Зокрема, заступник керівника вітчизняного оборонного відомства особисто взяв участь у проведенні весняної толоки. На території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих ім.Ю.Липи, що у Винниках, він разом із головою Львівської облдержадміністрації Віктором Шемчуком, начальником Львівського гарнізону генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, командувачем Західного оперативного командування генерал-майором Віктором Ганущаком та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковником медичної служби Іваном Гайдою посадили саджанці дерев туї та катальпи.

Як відзначив перший заступник начальника Львівського обласного управління лісових і мисливських господарств Ярослав Целень, на території лише цього медичного закладу упродовж дня будуть висаджені близько 1000 дерев. А загалом, у Львові та області, завдяки активній участі колективів толоки з’явиться близько 300 гектарів зелених насаджень на 54 об’єктах озеленіння.

Як повідомив начальник Львівського гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук, військовослужбовці, як свідомі та активні члени місцевої громади, взяли участь у проведенні цього необхідного і масштабного заходу.

За його словами, у Всеукраїнському дні довкілля на території міста Львова взяли участь близько 4000 людей у погонах. Підготовка до цього дня проводилась завчасно. У начальника гарнізону відбулася нарада із головами райдержадміністрацій міста, де було вивчено потреби і основні напрямки робіт. Відтак, офіцери та солдати військових частин, курсанти Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, студенти військових кафедр були розподілені для прибирання найбільших парків міста, наведення ладу на територіях лікувальних закладів, дитячих будинків навчальних установ тощо.

– Я побачив, що військовослужбовці гарнізону старанно і організовано працюють на закріплених на сьогодні за ними об’єктах. Гадаю, що їхнє старання піде на користь усій громаді міста, – підкреслив підбиваючи попередні підсумки толоки у Львові перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.