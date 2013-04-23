Спеціалісти Центру оперативного забезпечення ВМС знищили 8 тонн непридатних боєприпасів

Протягом двох тижнів досвідчені фахівці з Бахчисараю знищили вісім тонн непридатних боєприпасів, у тому числі шість з половиною тонн гранат РГД-42 та півтори тонни 122-міліметрових димових снарядів Д-4.

Практичній фазі передувала підготовка спеціалістів на базі Кам’янець-Подільського центру розмінування, під час якої сапери пройшли курс допідготовки та отримали дозвіл на проведення зазначених робіт.

Варто зауважити, що до складу групи увійшли підготовлені фахівці, які неодноразово виконували завдання по розмінуванню місцевості на полігонах в Херсонській області та у місті Кам’янка Бугська. За словами керівника підривних робіт майора Руслана Барняка, робота з досвідченими військовослужбовцями безпечна, і є впевненість, що поставлені завдання будуть виконані у визначені терміни без зривів.

Продовжується виконання завдань з утилізації непридатних боєприпасів. Цього тижня на полігоні «Чауда» планується знищення глибинної бомби, потужність якої в тротиловому еквіваленті складає до 50 кг.

З метою запобігання випадкам травмування особового складу й мешканців населених пунктів, недопущення випадків крадіжок гранат та снарядів, знищення непридатних боєприпасів проводиться на спеціально обладнаному майданчику на верхній – гірській – ділянці Ангарського полігону із дотриманням усіх заходів безпеки. З мешканцями селищ, які межують з полігоном, проведена роз’яснювальна робота, забезпечене огородження місця проведення вибухових робіт. Звісно, вжито заходів щодо контролю за ходом проведення підривних робіт з утилізації непридатних боєприпасів та забезпечено охорону засобів підривання та вибухових речовин.