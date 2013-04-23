У Косово триває 17-та ротація українського контингенту сил KFOR

Варто зазначити, що для здійснення контролю та надання допомоги у проведенні заміни українських миротворців до Косового направлено оперативну групу Міністерства оборони України під керівництвом командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Петра Литвина. У ході ротації члени оперативної групи опрацюють організаційно-штатну структуру національного контингенту, ознайомляться з організацією життєдіяльності, розміщенням та побутом особового складу, перевірять готовність підрозділів до виконання завдань за призначенням, коригуватимуть процес прийому-передачі справ та посад командирами, а також проведуть робочі зустрічі з командуванням сил KFOR та багатонаціональної бойової групи «East».

Під час установчої наради керівник оперативної групи Міністерства оборони України генерал-лейтенант Петро Литвин заслухав доповідь командира національного контингенту попередньої ротації підполковника Іллі Федоренка та поставив завдання новоприбулому командиру гвардії майору Володимиру Кокорєву. Зокрема, генерал-лейтенант Петро Литвин наголосив, що особовий склад 16-ї ротації зробив вагомий внесок у справу підтримання миру в Косовому. Звертаючись до новоприбулих військовослужбовців, він націлив їх на якісне та професійне виконання службових обов’язків з тим, щоби підтримувати досягнутий високий рівень авторитету України та її Збройних Сил на міжнародному рівні.

Далі керівник оперативної групи разом з командиром національного контингенту нової ротації та командирами взводів відвідали військові бази та оглянули зони відповідальності, де виконували завдання їхні попередники. Новоприбулі миротворці ознайомилися з умовами несення служби на військових базах «GATE – 1» поблизу кордону з Республікою Сербія, «CABRA», що знаходиться у північній частині Косового, неподалік албанського населеного пункту Чабра та «Nothing Hill», де на даний час комендантом перебуває український офіцер – капітан Ярослав Мужик.

Командир 16-ї ротації підполковник Ілля Федоренко та його підлеглі показали своїм наступникам обладнання периметрів військових баз, стоянки техніки, тактичний оперативний центр, а також розповіли про ситуацію та ставлення до військовослужбовців сил KFOR місцевого населення, розкрили нюанси несення служби, що можуть виникнути під час виконання завдань.

Загалом процес передачі та прийому посад, техніки, майна особовим складом контингентів проходить відповідно до плану, який визначив керівник оперативної групи Міністерства оборони України генерал-лейтенант Петро Литвин. Повністю заміну українських миротворців у складі багатонаціональної бойової групи «East» сил KFOR заплановано провести 28 квітня.

Сьогодні, 23 квітня, у 79-й Миколаївській окремій аеромобільній бригаді відбулася урочиста зустріч 53-х військовослужбовців частини, які виконували завдання з підтримання миру у Косово. Командир частини полковник Олексій Шандар привітав миротворців з поверненням на рідну землю і побажав їм доброго здоров’я, злагоди, віри в майбутнє та успіхів на благо служіння нашій державі.

– Вас по праву називають національною гордістю, посланцями доброї волі, які служать справі зміцнення миру і стабільності на планеті, утверджують міжнародний авторитет Збройних Сил України та нашої держави, – зазначив полковник Олексій Шандар.