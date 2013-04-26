У Львові відбудеться змагання зі стрільби армій держав-учасниць СНД
15:30, 26 квітня 2013Військо
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У м. Єреван (Вірменія) відбулося засідання спортивного комітету при Раді міністрів оборони держав-учасниць СНД. Участь у засіданні взяв керівник української спортивної делегації, яка брала участь у чемпіонаті дружніх армій держав-учасниць Співдружності незалежних держав з вільної боротьби полковник Анатолій Пелих.
Учасники – представники різних армій СНД – обговорили проект Концепції розвитку військово-прикладних видів спорту в Збройних силах країн-учасниць СНД; план чемпіонатів на 2014 рік з видів спорту в рамках Спартакіад дружніх армій держав-учасниць Співдружності незалежних держав.
Рішенням спортивного комітету у 2014 році в України, на базі басейну ЦСК ЗС України, відбудеться чемпіонат з плавання, у якому візьмуть участь спортсмени дружніх армій Збройних сил країн-учасниць СНД.
А цього року в серпні у Львові відбудеться змагання зі стрільби відповідного рівня.
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