Військові льотчики повернулися в Україну після завершення операції «Північний сокіл – 2013»

Очолював роботу українських авіаторів на острові Гренландія заступник начальника авіації командування Повітряних Сил ЗС України полковник Олександр Кулібаба.

На острові Гренландія українські військові льотчики виконували завдання у важких кліматичних умовах Арктики – при температурі повітря до -50 градусів і при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, а також за відсутності наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

До операції від Повітряних Сил ЗС України було задіяно військово-транспортний літак Іл-76МД та 29 військовослужбовців: два льотні екіпажі (командири екіпажів – полковник Сергій Артеменко, підполковники Вадим Єрошкін, Володимир Бухальський, майор Олександр Білий ) зі складу 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України (м. Мелітополь), льотно-інструкторський склад та офіцери-координатори від командування Повітряних Сил ЗС України.

На військовому майданчику міжнародного аеропорту «Бориспіль» українських авіаторів в урочистій обстановці зустрів заступник командувача Повітряних Сил ЗС України з авіації генерал-лейтенант Василь Нікіфоров. Він подякував особовому складу за високі показники та льотну майстерність під час проведення українсько-данської операції «Північний сокіл – 2013». За його словами, вже п’ятий рік поспіль екіпажі Мелітопольської бригади транспортної авіації демонструють високий професіоналізм при здійсненні польотів у важких полярних кліматичних умовах.

– За неповний місяць військові льотчики налітали більше ста годин у полярному небі. Сьогодні це значний показник у підготовці льотного складу транспортної авіації, – зазначив генерал-лейтенант Василь Нікіфоров.

У свою чергу керівник операції – заступник начальника авіації командування Повітряних Сил полковник Олександр Кулібаба повідомив, що загалом було здійснено більше 20 місій, тобто близько 45 рейсів з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія. При цьому було перевезено більше 570 тисяч літрів пального.

– Ми літали щодня по два рейси. Польоти дуже ускладнювали обмежена видимість, безорієнтирна місцевість, магнітне схилення, віддаленість запасних аеродромів, швидка зміна метеорологічних умов, а також складне обслуговування авіаційної техніки та обмежена кількість навігаційних засобів, – зазначив полковник Олександр Кулібаба.

За його словами, цьогоріч температурні показники були найвищими, проте багаторічний досвід проведення подібних операцій дав змогу успішно виконати усі завдання військово-транспортної операції.

На завершення заходу генерал-лейтенант Василь Нікіфоров, відповідно наказу командувача ПС ЗС України, вручив усім учасникам операції грамоти та подяки.

Довідка. У листопаді 2012 року між міністерством оборони України та міністерством оборони Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального «Північний сокіл – 2013».

Крім того, дипломатичними каналами також було підписано Імплементаційну угоду між Повітряними Силами ЗС України та оперативним повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія. Цей документ підписали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак та командувач оперативним повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія генерал Нільсон.

2012 року в рамках подібної операції «Північний сокіл – 2012» екіпаж літака Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України успішно виконав поставлені завдання з транспортування пального.

У результаті проведення операції «Північний сокіл – 2010» було перевезено більше 520 тисяч літрів авіаційного гасу з авіабази «Туле» до станції «Норд» у Гренландії. Під час цієї операції виконано 20 повітряних перевезень із загальним нальотом більше 100 годин, підтримано натренованість двох екіпажів та льотно-інструкторського складу до польотів міжнародними трасами.

У ході операції «Північний сокіл – 2013» українські військові льотчики перевезли військово-транспортним літаком Іл-76МД з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія більше 570 тисяч літрів пального та іншого вантажу. Українські екіпажі виконали більше 20 повітряних перевезень, що складає більше 40 польотів. Загалом українські військові авіатори провели у полярному небі більше 100 годин.