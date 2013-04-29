У Севастополі планують провести спільне українсько-російське навчання

Робочі групи сторін очолювали тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління бойової підготовки командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Ігор Терьохін і начальник управління бойової підготовки ЧФ Російської Федерації капітан 1 рангу Олександр Чесноков. Під час конференції сторони визначалися із запропонованою темою, навчальними цілями, організацією підготовки та етапами проведення навчання. Крім того, попередньо обговорено склад сил, райони проведення та елементи задуму навчання.

Попередньо темою цьогорічного навчання є ведення антитерористичних дій на морі в зоні відповідальності двох флотів, навчальними цілями – відпрацювання єдиних поглядів на форми і методи проведення антитерористичних дій на морі, спільні дії екіпажів кораблів і літальних апаратів, пошуково-рятувальних сил і доглядових команд двох флотів.

Згідно з визначеним сторонами раніше ротаційним принципом, керівником навчання буде командувач ЧФ РФ, а його першим заступником – представник командування ВМС ЗС України.

Як планується, навчання буде проведене у формі тактичного навчання в морі, в три етапи. Перші два етапи планується провести 23 липня із залученням корабельного складу і авіації двох флотів, а завершальний етап – 28 липня. Очікується, що до морського компоненту навчання буде залучено 11-12 кораблів, катерів і суден, до авіаційного компоненту – до 6 літальних апаратів від двох флотів.

Українські і російські моряки мають на меті провести у травні головну плануючу, а у червні – заключну плануючу конференції.

Довідка. Спільне українсько-російське навчання серії «Фарватер миру» проводилося раніше в 1997-му, 1999-му, 2001-му, 2003-му, 2010-му, 2011-му і 2012 роках.