Артилерійський катер “Скадовськ” вирушив у десятиденний похід
Артилерійський катер “Скадовськ” дивізіону річкових кораблів Західної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних Сил України вирушив у десятиденний похід. Після переходу Чорним морем екіпаж катеру під командуванням старшого мічмана Андрія Дуся продовжить навігацію річкою Дунай.
Як повідомив командир дивізіону річкових кораблів капітан 3-го рангу Роман Кодимський, під час катерного походу військові моряки візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги у місті Ізмаїл, відвідають місця бойової слави, та вшанують подвиг воїнів Дунайської флотилії у містах Кілія, Вилково, Рені. Також протягом походу заплановано проведення численних корабельних навчань та тренувань для вдосконалення морського вишколу екіпажу, засвоєння правил управління кораблем по річці, вивчення особливостей річкової навігації.
– Похід річкою є значно складнішим від морського, – розповів капітан 3-го рангу Роман Кодимський. – Адже навігаційна обстановка тут швидко і кардинально змінюється, що вимагає від екіпажу злагодженості дій, постійної уваги та досконалого володіння бойовими частинами корабля.
За підсумками походу буде проведена оцінка дій особового складу, стану матеріально-технічної бази катера, а набутий досвід буде застосований у подальшій підготовці екіпажів дивізіону річкових кораблів.