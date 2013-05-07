Артилерійський катер “Скадовськ” вирушив у десятиденний похід

Як повідомив командир дивізіону річкових кораблів капітан 3-го рангу Роман Кодимський, під час катерного походу військові моряки візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги у місті Ізмаїл, відвідають місця бойової слави, та вшанують подвиг воїнів Дунайської флотилії у містах Кілія, Вилково, Рені. Також протягом походу заплановано проведення численних корабельних навчань та тренувань для вдосконалення морського вишколу екіпажу, засвоєння правил управління кораблем по річці, вивчення особливостей річкової навігації.

– Похід річкою є значно складнішим від морського, – розповів капітан 3-го рангу Роман Кодимський. – Адже навігаційна обстановка тут швидко і кардинально змінюється, що вимагає від екіпажу злагодженості дій, постійної уваги та досконалого володіння бойовими частинами корабля.

За підсумками походу буде проведена оцінка дій особового складу, стану матеріально-технічної бази катера, а набутий досвід буде застосований у подальшій підготовці екіпажів дивізіону річкових кораблів.