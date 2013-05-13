Українські військові інженери у Косово – одні з найкращих

Багатонаціональні тренування проходили в три етапи під загальним управлінням командувача міжнародними стабілізаційними силами краю генерал-майора Бундесверу Фолкера Хелбауера.



Основна мета навчань була спрямована на відпрацьовування елементів взаємодії щодо забезпечення свободи пересування миротворчих військ сумісно з реалізацією технічних і тактичних навичок багатонаціональних підрозділів на етапі врегулювання та управління агресивно налаштованим натовпом населення. Загалом у тренуваннях брали участь більше ніж 700 військовослужбовців зі складу тактичного резерву сил KFOR, бойових груп “EAST” та “WEST”, багатонаціонального спеціального підрозділу (MSU), місії Європейського Союзу (EULEX), а також поліції Косово.

За легендою навчань вуличні протести та демонстрації населення умовної адміністративно-територіальної одиниці вийшли з-під контролю і стали набувати дедалі більш агресивного характеру з проявами елементів насильства. Поліція самостійно не в змозі врегулювати ситуацію. Для погашення конфлікту та з метою відновлення безпечної обстановки було вирішено задіяти миротворчі підрозділи стабілізаційних сил. Варто зауважити, що тренування проходили в умовах максимально наближених до реальних подій із застосуванням проти умовних демонстрантів сльозогінного газу, димових гранат, вибухових пакетів та водометів.

У ході проведення операції особовий склад інженерної роти національного контингенту 17-ї ротації, що входить до складу об’єднаної логістичної групи підтримки штабу KFOR, під командуванням командира роти капітана Андрія Братащука успішно виконав завдання щодо забезпечення свободи пересування миротворчих військ (FOMD).

Відповідно до стандартних оперативних процедур FOMD, після отримання запиту на інженерну підтримку тактичних підрозділів щодо розгородження штучно створених перешкод (roadblock) на основних шляхах руху, українські миротворці за допомогою мінно-пошукової собаки на ім’я Ларс професійно виконали перевірку дорожніх завалів на наявність вибухонебезпечних предметів, та з використанням важкої інженерної техніки ІМР-2М швидко розгородили заблоковані шляхи, тим самим давши можливість броньованим машинам пробитися на підтримку до особового складу, який був “відрізаний” від основних сил.

Командувач сил KFOR генерал-майор Бундесверу Фолкер Хелбауер високо оцінив дії українського підрозділу:

– Я бачу, що ви добре взаємодієте з іншими контингентами, а це є запорукою успіху при виконанні будь-якого завдання чи операції.

За підсумками навчань з контролю натовпу та свободи пересування військ “Silver Saber” командувач миротворчих сил в Косово генерал-майор Фолкер Хелбауер кращим двом військовослужбовця національних контингентів вручив відзнаки KFOR. Одну з них за високий професіоналізм, проявлений під час проведення операції, отримав військовослужбовець національного контингенту – механік-водій важкої інженерної техніки ІМР-2М старший прапорщик Андрій Денесюк.

Варто додати, що в інтересах багатонаціональних бойових груп сил KFOR у Косовому на інженерний підрозділ національного контингенту покладаються завдання з розчищення доріг, проведення земляних робіт, розвантаження та завантаження вантажів, будівництво захисних стінок, обладнання невибухових загороджень, частковий ремонт та обслуговування шляхів руху, інженерна розвідка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження, руйнування об`єктів тощо.

За час перебування у складі миротворчих сил українські сапери виконали майже 200 завдань та перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 9000 квадратних метрів місцевості.