Зміцнення соціального захисту військових збільшить престиж військової служби

Так, 13 березня 2013 року було прийнято постанову Кабінету міністрів України, яка дає змогу поетапно здійснити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців з 20 до 100%.

– У підсумку, до першого липня 2014 року грошове забезпечення всіх військовослужбовців Збройних Сил України, порівняно з початком 2012 року, буде збільшено в 2 рази. Також за ініціативою міністра оборони України підготовлено проект відповідного розпорядження Кабінету міністрів України щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки, – наголосив Володимир Можаровський.

Але, за його словами, на цьому робота щодо підняття грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України не завершується.

– Розглядається можливість підвищення посадових окладів військовослужбовців до рівня посадових окладів державних службовців, збільшення окладів за військовим званням, – повідомив Володимир Можаровський.

На його переконання, усі заплановані заходи сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності військової служби на ринку праці, зростанню її привабливості та престижу.