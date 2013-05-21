На Харківщині військовослужбовців посвятили у воїни-танкісти

Дводенний захід було проведено на базі навчально-тренувального комплексу військового вишу в рамках первинної військово-професійної підготовки. Так, основи ведення наступального та оборонного бою опанували солдати-строковики, призвані цієї весни з Полтавської області.

Згідно з планом, військовослужбовці спочатку відпрацювали вправи з автоматом АК-74, метання протитанкової гранати УПГ-8, а також засвоїли основи фортифікації та маскування. Тільки після цього хлопцям поставили найскладніше завдання – зайняти оборону в окопі, над яким проїде бойовий танк Т-64Б.

Керівником занять з новобранцями виступив начальник зборів молодого поповнення майор Андрій Задорожний, який розповів, що відповідно до специфіки військової служби більшості солдатів за час служби доведеться керувати чи займатися експлуатацією танків типу Т-64Б, «Булат», Т-72, Т-80:

– До цього часу солдати склали заліки зі знання технічних можливостей різних зразків зброї, вивчили порядок роботи із бронетехнікою. Сьогодні ж вони сповна відчули на собі міць бойової техніки. Зазначу, що з давніх часів обкатка бойовою машиною виступає своєрідним посвяченням у воїни-танкісти, – підкреслив майор Андрій Задорожний.

За результатами практичних занять з тактичної підготовки, половина військовослужбовців строкової служби отримали оцінки «відмінно» та «добре». Незабаром особовий склад зборів молодого поповнення складе Військову присягу на вірність українському народові.