На Харківщині військовослужбовців посвятили у воїни-танкісти

11:46, 21 травня 2013
Військо
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Вінцем польового виходу з молодим поповненням Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» стали практичні заняття з тактичної підготовки.

Дводенний захід було проведено на базі навчально-тренувального комплексу військового вишу в рамках первинної військово-професійної підготовки. Так, основи ведення наступального та оборонного бою опанували солдати-строковики, призвані цієї весни з Полтавської області.

Згідно з планом, військовослужбовці спочатку відпрацювали вправи з автоматом АК-74, метання протитанкової гранати УПГ-8, а також засвоїли основи фортифікації та маскування. Тільки після цього хлопцям поставили найскладніше завдання – зайняти оборону в окопі, над яким проїде бойовий танк Т-64Б.

Керівником занять з новобранцями виступив начальник зборів молодого поповнення майор Андрій Задорожний, який розповів, що відповідно до специфіки військової служби більшості солдатів за час служби доведеться керувати чи займатися експлуатацією танків типу Т-64Б, «Булат», Т-72, Т-80:

– До цього часу солдати склали заліки зі знання технічних можливостей різних зразків зброї, вивчили порядок роботи із бронетехнікою. Сьогодні ж вони сповна відчули на собі міць бойової техніки. Зазначу, що з давніх часів обкатка бойовою машиною виступає своєрідним посвяченням у воїни-танкісти, – підкреслив майор Андрій Задорожний.

За результатами практичних занять з тактичної підготовки, половина військовослужбовців строкової служби отримали оцінки «відмінно» та «добре». Незабаром особовий склад зборів молодого поповнення складе Військову присягу на вірність українському народові.

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