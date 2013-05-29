Керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ взяло участь у церемонії покладання квітів

У церемонії взяли участь: заступник міністра оборони України Артуро Бабенко, члени Колегії Міністерства оборони України, керівництво Генерального штабу Збройних Сил України, представники міжнародних громадських організацій, учасники миротворчих операцій та військовослужбовці й працівники Збройних Сил України.

Після урочистого покладання квітів і вінків учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих миротворців хвилиною мовчання, а військовослужбовці роти Почесної варти Міністерства оборони України салютували автоматними залпами.

Цього ж дня у Збройних Силах України тривають урочисті заходи із вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які брали участь у бойових діях (конфліктах) на території інших держав. Окрім цього тривають також спільні заходи з органами державної влади та місцевого самоврядування, ветеранськими і громадськими організаціями.

Слід зазначити, що Україна, як незалежна держава, свою миротворчу діяльність розпочала у 1992-му році направленням 240-го окремого миротворчого батальйону до колишньої Союзної Республіки Югославія.

За 21 рік більше 40 тисяч українців, виявляючи високий професіоналізм, мужність і самовідданість, доклали зусиль у встановлення миру і безпеки на планеті. Українські військовослужбовці в миротворчих підрозділах ефективно забезпечували патрулювання місцевості та здійснювали розмінування, надавали медичну допомогу, перевозили гуманітарні вантажі, брали участь у будівництві шкіл та відновленні комунікацій.

На сьогоднішній день миротворча діяльність є однією з провідних у ролі нашої держави на світовій арені, визначною прикметою української міжнародної політики. Україна утвердилася як авторитетний і надійний партнер світової спільноти.

Сьогодні 665 українських військовослужбовців виконують завдання у 10-ти міжнародних миротворчих місіях та операціях під егідою ООН, НАТО та ЄС на територіях 7-ми країн світу.

Активна участь Збройних Сил України у миротворчій діяльності залишається важливою складовою зовнішньої політики нашої держави. Послідовно нарощуючи внесок у миротворчу діяльність, Україна зміцнює свій авторитет і підвищує свою роль у світі.