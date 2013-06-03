Українські ВМС приступили до виконання завдань першої гідрографічної експедиції

Подібна експедиція є першою в історії національного флоту, вона проводиться з метою уточнення навігаційної та гідрометеорологічної обстановки, вивчення гідрологічних умов у Північно-західній частині Чорного моря. Для досягнення зазначеної мети в кількох районах гідрографічних робіт протягом місяця будуть виконані промірні роботи, відбір проб грунту, проводитимуться спеціальна гідрологічна розвідка, водолазне обстеження навігаційних небезпек та затонулих об’єктів, фотографування елементів місцевості морського узбережжя та інші роботи.

Для виконання поставлених завдань залучені спеціальне судно «Переяслав» під командуванням капітана 3 рангу Дмитра Маркова, а також група навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення зі складу Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України під керівництвом капітана 2 рангу Руслана Цумана. Управління силами під час виконання поставлених завдань здійснюватиметься з командного центру українських ВМС.

Варто зазначити, що 1 червня спеціальне судно «Переяслав» з групою навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення вийшло в море для проведення гідрографічної експедиції.