У 7-му полку армійської авіації тренувались вертолітні пари

На Львівщині, у 7-му окремому полку армійської авіації 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України відбулися планові польоти. Загальне керівництво здійснював командир полку, військовий льотчик-снайпер полковник Юрій Вербельчук.

До виконання польотних завдань було залучено 16 військовослужбовців. У небо піднімалися два вертольоти Мі-24. Особливу увагу було приділено підготовці молодих пілотів, які лише минулого року увійшли до льотного складу військової частини. Вдосконалювали власні навички й льотчики-інструктори. Тож у складі екіпажів були як досвідчені, так і молоді пілоти-вертолітники. Загальний наліт за льотну зміну перевищив 10 годин. Вправи пілотування виконувалися у складі вертолітної пари, льотчики відпрацьовували завдання групової злітаності.

Як розповів командир полку військовий льотчик-снайпер полковник Юрій Вербельчук, за останніх два роки значно інтенсифікувалася підготовка льотного складу і підрозділів, які забезпечують проведення польотів. Досить плідним у плані тренувань був минулий рік:

– Особливе місце у навчальному процесі сьогодні займає підготовка пілотів – нещодавніх випускників ВВНЗ. Є прогрес – і молоді, і більш досвідчені льотчики демонструють значне покращення навичок як у груповій злітаності, так і у виконанні складного пілотування, бойового застосування вертольотів, яке відпрацьовується на полігонах, – зауважив командир полку армійської авіації військовий льотчик-снайпер полковник Юрій Вербельчук. – Необхідними технічними засобами та пально-мастильними матеріалами для виконання польотних завдань авіатори забезпечені у достатній кількості. Водночас із навчальним процесом, завдання, що покладені на військову частину, виконуються своєчасно і без зривів. Паралельно ми виконуємо завдання із забезпечення проведення заходів бойової підготовки підрозділів аеромобільних військ. Тож льотний склад полку набуває практичних навичок у небі над полігонами не лише Львівщини, але й здійснює вильоти на інші полігони, зокрема, Рівненський та Сторожинецький. А у плані підготовки особового складу до ротації у миротворчі контингенти вертолітники полку здійснювали підготовку до польотів у гірській місцевості.

Командир полку військовий льотчик-снайпер полковник Юрій Вербельчук також розповів, що особовий склад виконує бойове чергування та низку спеціальних завдань. Минулого року, зокрема, військові вертолітники забезпечували повітряне прикриття проведення матчів чемпіонату “Євро-2012”. Цього року 7-й окремий полк армійської авіації 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України чергує у системі пошуково-рятувального забезпечення та протипожежної безпеки. Спеціально навчені екіпажі, які можуть виконувати увесь спектр дій під час проведення подібних повітряних операцій, розташовані у визначених районах. Зокрема, один з екіпажів влітку, коли підвищується загроза виникнення пожеж, спеціально чергує у південному регіоні України. Військові льотчики задіяні також у системі санітарної авіації.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки заступника командира полку з льотної підготовки підполковник Олександр Шемет, у відповідності до річного плану бойової підготовки льотний склад полку має налітати 1700 годин. Із початку навчального року вже виконано близько 30 льотних змін із загальним нальотом у 450 годин, що становить близько 30 відсотків від планового нальоту. За цей час до несення бойового чергування підготовлено чотири командири екіпажів бойових вертольотів Мі-24, а три командири екіпажів багатоцільових вертольотів Мі-8 – до несення чергування в системі пошуково-рятувальних робіт. Два льотчика підвищили свій класний рівень.

Двоє пілотів-лейтенантів, які минулого року увійшли до льотного складу 7-го окремого полку армійської авіації 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, пройшли перенавчання на іншому типі машин на базі військової частини армійської авіації у місті Миколаєві, і після складання заліків були допущені до самостійного пілотування вертольотів Мі-24. У полку вони вже налітали близько 10 годин, підготовлені до маршрутних перельотів у простих метеоумовах та виконання польотів в районі аеродрому. Загальний наліт молодих пілотів складає близько 30 годин.

Заступник командира полку з виховної роботи підполковник Олег Поліщук зазначив, що молоді льотчики старанно готуються до моменту складання кваліфікаційного іспиту на звання льотчика 3-го класу. Для цього лейтенантам необхідно мати загальний наліт не менше 150 годин.