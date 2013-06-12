У Криму тривають заняття з водіння бойової техніки у складних умовах

Під керівництвом заступника командира бригади з озброєння підполковника Владислава Бредуна військовослужбовці гаубичного самохідного артилерійського дивізіону та зенітного ракетного артилерійського дивізіону на танкодромі опрацьовують наступні навчальні питання: виконання практичних вправ з водіння бойових машин, постановка машини в окоп і вихід з окопу, основа руху і правил водіння.

Мета занять спрямована на вдосконалення навичок водіння машин із максимально можливою швидкістю при правильному подоланні перешкод на місцевості, характерній місцю виконання навчально-бойових завдань.

Інтенсивні заняття також спрямовані на виховання у військовослужбовців відповідальності за ввірену їм техніку, а також вивчення та практичне дотримання заходів безпеки під час водіння.

Разом із визначеними курсом водіння бойових машин елементами, які ускладнюють виконання вправи, суворим екзаменатором для механіків-водіїв виступають кримські гірські дороги, що додають складнощів та драйву під час проходження визначеного маршруту.

Слід зазначити, що ЗСУ-2С6 «Тунгуска» нещодавно прийнята на озброєння до 36-ї окремої бригади берегової оборони, що в Перевальному. Тож цими днями, разом із відпрацюванням нормативів, триває підготовка механіків-водіїв, в тому числі тих, хто нещодавно призваний на військову службу за контрактом.

За твердженням начальника бронетанкової служби 36-ї окремої бригади берегової оборони майора Володимира Куяна, лише подолавши щонайменше 90 кілометрів гірських доріг механіки-водії здобудуть необхідні навички задля виконання будь-яких поставлених задач. Для цього з ними сплановано заняття як у день, так і в ночі, за різних погодних умов.