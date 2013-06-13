Лебедєв відвідав з робочою поїздкою Черкаський гарнізон

У селищі Гвардійське глава оборонного відомства відвідав розташування 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Високомобільних десантних військ.

Після заслуховування командувача Високомобільних десантних військ полковника Олександра Швеця та командира бригади полковника Юрія Содоля міністр оборони України ознайомився з бойовим потенціалом, умовами життєдіяльності воїнів-десантників та станом комплектування з’єднання військовослужбовцями військової служби за контрактом.

Біля пам’ятника 8-й парашутно-десантній роті, що разом з екіпажем літака Іл-76 загинула при виконанні державного завдання, міністр оборони України Павло Лебедєв вшанував пам’ять героїв-десантників. Після цього глава оборонного відомства оглянув територію з’єднання, інфраструктуру, матеріально-технічну базу та бойову техніку.

У парку бойових машин міністр оборони України перевірив готовність техніки та поспілкувався з командирами підрозділів. Також Павло Лебедєв оглянув приміщення малого артилерійського полігону, де проходили навчання, та поцікавився у військовослужбовців щодо занять.

Під час відвідування об’єктів казармено-житлового фонду міністр оборони України вивчив стан комплектування підрозділів особовим складом та умови військової служби. Павло Лебедєв ознайомився з ходом робіт щодо переобладнання казарми під гуртожиток для військовослужбовців військової служби за контрактом.

Наприкінці робочого візиту глава оборонного відомства ознайомився з експозицією кімнати Бойової слави та бойовим шляхом з’єднання і зробив запис у книзі почесних гостей.

«Військовослужбовці ВДВ – це еліта Збройних Сил! Відстоювати інтереси і захист народу та цілісності України – ваше завдання та обов’язок. Бажаю завжди і всюди бути попереду!» – побажав військовослужбовцям 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади міністр оборони України Павло Лебедєв.