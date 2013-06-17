Міноборони спрямує благодійну допомогу на будівництво житла для військових

Про це сьогодні, 17 червня, повідомив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко під час прес-конференції на тему «Капітальне будівництво і забезпечення військовослужбовців житлом, проблемні питання та шляхи їх вирішення» в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

– На рахунку Міністерства оборони України є 20 млн 650 тис. гривень, які ми отримали від різних організацій, установ у вигляді благодійної допомоги. Вони вже обліковані на єдиному казначейському рахунку і зараховані на Бюджетну програму – будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України, – наголосив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко.

За його словами, пункт 6 статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначає сфери благодійної діяльності та передбачає отримання благодійної допомоги на питання соціального захисту.

– В платіжному дорученні чітко зазначено, що направляється благодійна допомога на будівництво житла для військовослужбовців, – підкреслив генерал-лейтенант Іван Марко.

– В лютому 2013 року міністром оборони України було прийнято рішення визначити перелік об’єктів незавершеного будівництва, та ці кошти спрямувати в першу чергу на завершення будівництва житла, – зазначив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко.