Лебедєв привітав випускників військових навчальних закладів

Шановні випускники!

Випуск офіцерів – важлива подія в житті нашої держави, її Збройних Сил, усіх тих, хто самовідданою, щоденною працею організовував та забезпечував виконання складного й відповідального завдання щодо підготовки високопрофесійних кадрів для Українського війська.

Поділяю ваші почуття радості й задоволення з приводу завершення важливого етапу на шляху опанування військовою професією та усвідомлення відповідальності перед народом і державою.

Ви поповнили офіцерські ряди в час, коли відбувається кардинальне реформування Українського війська, створення компактних і ефективних військових організмів, здатних захистити національні інтереси нашої держави, українського народу. Відтак у військових підрозділах та частинах вам знадобляться усі ваші знання та навички, набуті за роки навчання у виші, а вирішення найвідповідальніших завдань вимагатиме компетентності, професійності, відповідальності та наполегливості.

У мене немає жодних сумнівів, що ви будете взірцем відданого служіння Батьківщині, високих моральних якостей, офіцерської честі, й надалі проявлятимете настирливість та прискіпливість щодо постійного самовдосконалення, професійного росту і духовного збагачення.

Сподіваюсь, що й надалі із військових навчальних закладів надходитимуть до військ кваліфіковані кадри – патріоти, професіонали височайшого рівня! А це є запорукою того, що Україна матиме боєздатну, мобільну, високопрофесійну армію, оснащену сучасними технікою та озброєнням!

Бажаю вам успіхів у нелегкій та почесній офіцерській службі, доброго здоров’я, творчого натхнення, здійснення всіх мрій та сподівань, віри у щасливе майбутнє!

У добру путь, товариші випускники!