Лебедєв привітав випускників військових навчальних закладів
Привітання міністра оборони України випускникам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
Шановні випускники!
Випуск офіцерів – важлива подія в житті нашої держави, її Збройних Сил, усіх тих, хто самовідданою, щоденною працею організовував та забезпечував виконання складного й відповідального завдання щодо підготовки високопрофесійних кадрів для Українського війська.
Поділяю ваші почуття радості й задоволення з приводу завершення важливого етапу на шляху опанування військовою професією та усвідомлення відповідальності перед народом і державою.
Ви поповнили офіцерські ряди в час, коли відбувається кардинальне реформування Українського війська, створення компактних і ефективних військових організмів, здатних захистити національні інтереси нашої держави, українського народу. Відтак у військових підрозділах та частинах вам знадобляться усі ваші знання та навички, набуті за роки навчання у виші, а вирішення найвідповідальніших завдань вимагатиме компетентності, професійності, відповідальності та наполегливості.
У мене немає жодних сумнівів, що ви будете взірцем відданого служіння Батьківщині, високих моральних якостей, офіцерської честі, й надалі проявлятимете настирливість та прискіпливість щодо постійного самовдосконалення, професійного росту і духовного збагачення.
Сподіваюсь, що й надалі із військових навчальних закладів надходитимуть до військ кваліфіковані кадри – патріоти, професіонали височайшого рівня! А це є запорукою того, що Україна матиме боєздатну, мобільну, високопрофесійну армію, оснащену сучасними технікою та озброєнням!
Бажаю вам успіхів у нелегкій та почесній офіцерській службі, доброго здоров’я, творчого натхнення, здійснення всіх мрій та сподівань, віри у щасливе майбутнє!
У добру путь, товариші випускники!