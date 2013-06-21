Армійські спортсмени відзначилися на Чемпіонаті Європи з фехтування

Армійські спортсмени у складі збірної України вдало виступили на чемпіонаті Європи з фехтування, що відбувся у хорватському Загребі.

Так, бронзову нагороду чемпіонату Європи з фехтування у командній першості (шпага чоловіча) вибороли молодший лейтенант Богдан Нікішин (95 група спортсменів Управління Спорту МО України), старший сержант Віталій Медведев (ЦСК ЗС України). Армійські спортсменки Аліна Комащук, сержант Галина Пундик та працівник ЗС України Олена Вороніна вибороли 2-ге місце в командній першості (шабля жіноча).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter